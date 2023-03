Dax-Erholung nimmt Fahrt auf

Die Anteilsscheine der Lufthansa zogen im MDax an und notierten zum Wochenschluss erstmals seit 2020 wieder über 10 Euro. Zuletzt stand ein Plus von gut fünf Prozent zu Buche. Die Fluggesellschaft erzielte nach zwei Verlustjahren in der Corona-Krise 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn. In diesem Jahr will Vorstandschef Carsten Spohr den bereinigten operativen Gewinn deutlich nach oben treiben.