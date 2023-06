Dax fast komplett erholt trotz EZB-Zinsschritt

Das deutsche Börsenbarometer beendete den Tag mit einem geringen Abschlag von 0,13 Prozent auf 16.290,12 Punkte. Der MDax, in dem sich mittelgroße Unternehmen befinden, verlor 0,82 Prozent auf 27.330,39 Zähler. Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,25 Prozent auf 4365,12 Zähler nach unten. In Paris gab es rund ein halbes Prozent Minus, in London ging es indes moderat nach oben. In den USA wurden zum Börsenschluss in Europa ebenfalls Gewinne verzeichnet. Der Dow Jones Industrial stieg am frühen Abend um 1,0 Prozent.