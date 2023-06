Dax gibt leicht nach

Nach der beschlossenen Zinspause in den USA rückt am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) ins Rampenlicht. Die EZB dürfte den Kampf gegen die hohe Inflation ohne Pause fortsetzen: Volkswirte erwarten für die Eurozone überwiegend eine moderate Anhebung um 0,25 Prozentpunkte.