Dax gibt nach

Frankfurt/Main (dpa) - . Der zuletzt am deutschen Aktienmarkt bestimmende Optimismus ist am Dienstag abgeebbt. Der Leitindex Dax verlor bis zum frühen Nachmittag 0,31 Prozent auf 14.746,29 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte das Börsenbarometer bei 14.832 Punkten den höchsten Stand seit März 2022 erreicht. Am Montag hatte der Dax zwischenzeitlich ein Plus von gut 6,5 Prozent seit Jahresbeginn erzielt.