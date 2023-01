Dax gibt nach

Frankfurt/Main (dpa) - . Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch trotz verbesserter Konjunkturaussichten im Handelsverlauf unter Druck geraten. Zwar besserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zu Jahresbeginn erneut, doch stieg das Ifo-Geschäftsklima im Januar nicht ganz so stark wie erwartet. Die Reaktionen von Experten auf die Daten fielen durchwachsen aus.