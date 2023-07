Dax gibt weiter nach

Evotec konnten mit plus 2,7 Prozent ihren Spitzenplatz im MDax verteidigen. Den Aktien half ein lukrativer Antikörper-Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums für eine US-Tochter. Für die Hanseaten ist die Order zugleich ein wichtiger Schritt in der Kundengewinnung für die noch recht junge Produktionsanlage in den USA.