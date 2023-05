Dax gönnt sich Auszeit

Frankfurt/Main (dpa) - . Nach dem dünnen Handel am Pfingstmontag haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag erst einmal ruhig angehen lassen. Der Dax stieg am Morgen minimal auf 15.963 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,4 Prozent auf 27.030 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach unten.