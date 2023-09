Dax hält Kursgewinne - Defensive Werte gefragt

Übernahmefantasien bewegten die Covestro-Papiere. Zuletzt standen sie mit 2,6 Prozent im grünen Bereich. Wie der Chemiekonzern bereits am Freitagabend nach wochenlangen Spekulationen über ein Interesse von Abu Dhabi National Oil (Adnoc) mitgeteilt hatte, will er nun mit dem Ölkonzern ergebnisoffene Gespräche über eine mögliche Übernahme führen. Zuletzt war in Medien die Rede davon, dass die Araber informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hätten, was einem Wert von 11,6 Milliarden Euro entspricht. Analysten der Baader Bank und von Barclays halten die kolportierte Summe für zu niedrig.