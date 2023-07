Dax hält sich nach Arbeitsmarktbericht im Plus

Frankfurt/Main (dpa) - . Am deutschen Aktienmarkt hat der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nur kurz für etwas Erleichterung gesorgt. Der Dax baute seine Kursgewinne etwas aus, fiel dann aber wieder schnell zurück. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex dann mit 0,45 Prozent im Plus bei 15.598,65 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte zuletzt um 0,76 Prozent auf 26.910,74 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,30 Prozent auf 4235,89 Zähler.