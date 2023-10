Dax im Plus

Der Chemiekonzern BASF erlitt wegen der Öl- und Gastochter Wintershall einen Quartalsverlust und wurde zudem für 2023 vorsichtiger. Die Papiere legten dennoch um 4,7 Prozent zu. Der Diagnostikspezialist Qiagen sieht sich nach einem überraschend guten Quartal in der Spur zu seinen im Sommer gesenkten Jahreszielen. Die Anteile gewannen 3,5 Prozent. An der Dax-Spitze setzten sich die Aktien des Laborausstatters Sartorius mit plus 6,5 Prozent von mehrjährigen Tiefständen ab. Die Aktien von Klöckner & Co trotzten einer Gewinnwarnung mit plus 4,5 Prozent.