Dax kann sich knapp behaupten

Der Dax notierte am Nachmittag 0,20 Prozent im Minus bei 16.116,20 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex um rund 1,3 Prozent zugelegt und die abgelaufene Woche sowie den Monat Juni mit Gewinnen von zwei beziehungsweise gut drei Prozent abgeschlossen. Im ersten Halbjahr war das Börsenbarometer um beachtliche 16 Prozent gestiegen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Montag zuletzt um 0,12 Prozent auf 27.576,99 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand rund 0,2 Prozent höher.