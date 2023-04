Dax kaum verändert

Konjunkturseitig könnten am Vormittag Impulse vom Ifo-Index kommen. Beim deutschen Stimmungsbarometer gehen die Ökonomen der Helaba davon aus, dass es sein Niveau halten kann. „Die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland bleibt zunächst wohl noch schwach. Immerhin dürfte eine Rezession vermieden werden und im Jahresverlauf rechnen wir mit einer allmählichen Erholung.“ Steigenden Notierungen am deutschen Aktienmarkt dürfte der Ifo-Index den Experten zufolge wohl nicht im Wege stehen.