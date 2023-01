Dax kaum verändert - Anleger vorsichtig

In New York bewegte sich der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa auf Vortagsniveau, genauso wie der technologielastige Nasdaq 100. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte leicht um 0,05 Prozent auf 4153,02 Punkte zu. Die Leitindizes Cac 40 in Paris und FTSE 100 in London gingen mit gemischten Vorzeichen aus dem Handel.