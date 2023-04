Dax klettert weiter Richtung 16.000 Punkte

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Dax hat am Dienstag dank positiver Unternehmensnachrichten seine zu Wochenbeginn stockende Klettertour fortgesetzt. Mit einem Anstieg bis auf 15.916 Punkte näherte sich der deutsche Leitindex weiter der 16.000-Punkte-Marke, die er zuletzt Anfang 2022 geknackt hatte. Am Ende behauptete er indes nur ein Plus von 0,59 Prozent auf 15.882,67 Punkte - auch mangels Rückenwinds von den richtungweisenden US-Börsen.