Dax könnte weiter steigen - Berichtssaison steht im Fokus

Die neue Woche fängt recht ruhig an. Dafür berichten am Dienstag mit Goldman Sachs und Bank of America zwei weitere Banken-Schwergewichte aus den USA über das vergangene Quartal. Dazu kommen die Zahlen des US-Pharma- und Konsumgüterriesen Johnson & Johnson sowie des Streamingdienstes Netflix. Zudem informiert China über seine Wirtschaftsentwicklung im ersten Quartal und es stehen die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen im Fokus.