Dax legt knapp ein Prozent zu

Auf Unternehmensseite halfen Lanes Aussagen vor allem den Immobilienwerten in Europa, denn der stark kreditfinanzierten Branche machen die steigenden Zinsen und die Inflation zu schaffen. Der europäische Branchenindex, der tags zuvor noch auf ein Tief seit Mitte Oktober gefallen war, drehte kräftig auf. Vonovia schossen mit einem Plus von 6,4 Prozent an die Dax-Spitze. Auch die Papiere des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown, die zuvor noch wegen einer gestrichenen Dividende um fast zwölf Prozent eingebrochen waren, schlossen sich mit plus zwei Prozent dem positiven Trend an.