Dax leicht erholt nach schwacher Vorwoche

Einen Blick wert sein könnte im Tagesverlauf die Aktie von Borussia Dortmund, die zuletzt wieder in den SDax zurückgekehrt ist. In die Bundesliga-Saison war der Fußballclub mit einem knappen Sieg gegen Köln gestartet. Nach einer schwierigen Zeit in der Corona-Pandemie stellt Borussia Dortmund am späten Vormittag seine vorläufigen Geschäftsjahreszahlen vor. Nach hohen Verlusten in den beiden Vorjahren hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wieder Gewinne versprochen.