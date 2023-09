Dax leicht im Plus

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Dax hat sich am Freitag stabilisiert. Nachdem er zeitweise unter die Marke von 15.500 Punkten gesackt war, erholte sich der deutsche Leitindex nach und nach angesichts freundlich erwarteter US-Börsen. Am Nachmittag zeigte sich das deutsche Börsenbarometer mit 0,04 Prozent im Plus bei 15.578,68 Punkten, was im Wochenverlauf ein Verlust von zwei Prozent bedeuten würde. Der MDax legte am Freitagnachmittag um 0,11 Prozent auf 26.604,81 Zähler zu.