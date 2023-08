Dax macht Boden gut

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Anleger sind am Montag bei deutschen Aktien häufiger eingestiegen. Der Dax baute sein Plus bis zum Mittag auf 0,82 Prozent aus, der Leitindex lag damit bei 15.702,69 Punkten. Der MDax folgte ihm mit einem Anstieg um 0,30 Prozent auf 27.235,33 Zähler. Zugleich deutet sich an den US-Börsen ein freundlicher Start an.