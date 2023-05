Dax macht Vortagesverluste wett

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Dax hat am Freitag seine moderaten Vortagesverluste wettgemacht. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,41 Prozent auf 15.900,61 Punkte. Der MDax gewann am Freitagnachmittag 0,29 Prozent auf 27.327,61 Zähler. Europaweit wurden an den Börsen ebenfalls Gewinne verzeichnet. Gestützt wurde die leicht positive Stimmung durch freundlich erwartete US-Börsen und Gespräche zwischen den USA und China. Inmitten großer Spannungen gab es zwischen hochrangigen Vertretern aus beiden Regierungen nach längerer Funkstille wieder ein Treffen.