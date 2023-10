Dax mit etwas Gegenwind zum Oktober-Auftakt

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen vorsichtig in den Oktober. Nach einem positiven Start dank der Einigung im US-Haushaltsstreit ging der Rückenwind für den Dax am Montag im Tagesverlauf verloren. Am Nachmittag stand der Dax mit 0,28 Prozent im Minus bei 15.343,93 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,67 Prozent auf 25.900,53 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent. Etwas schwächer werden auch die US-Börsen am Montag erwartet.