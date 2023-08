Dax mit Gewinn und nur knapp unter 16 000 Punkten

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Dax hat an seine Vortagserholung angeknüpft. Als hilfreich erwiesen sich erfreuliche Inflationsdaten aus den USA. Der deutsche Leitindex konnte sich zwar nicht oberhalb der runden Marke von 16.000 Punkten halten, behauptete am Ende aber ein Plus von 0,91 Prozent auf 15.996,52 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,10 Prozent auf 28.334,22 Punkte hoch.