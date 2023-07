Dax mit leichten Verlusten

Der zunächst schwächer gestartete MDax der mittelgroßen Unternehmen arbeitete sich derweil am Dienstag im Tagesverlauf in die Gewinnzone vor mit plus 0,39 Prozent bei 27.801,76 Punkten. Zäh verlief der Handel auch auf europäischer Bühne, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit plus 0,03 Prozent bei 4399,51 Zählern nahezu auf der Stelle.