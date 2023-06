Dax mit moderaten Gewinnen

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Dax hat am Donnerstag in einem impulsarmen Umfeld etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg bis zum frühen Nachmittag um 0,20 Prozent auf 15.992,60 Punkte. Insgesamt hielten sich auch am Donnerstag die Bewegungen am Aktienmarkt in einem überschaubaren Rahmen.