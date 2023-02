Dax mit verhaltenem Start vor US-Inflationsdaten

Frankfurt/Main (dpa) - . Vor wichtigen US-Inflationsdaten haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt nicht allzuweit aus dem Fenster gelehnt. Im frühen Handel legte der Dax um 0,23 Prozent auf 15.343,19 Punkte zu. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex rund 1,4 Prozent verloren und eine schwankungsreiche Woche mit einem Abschlag von gut einem Prozent beendet. Der MDax gewann am Montagmorgen 0,16 Prozent auf 28.439,20 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,4 Prozent. Der Fokus richtet sich bereits auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Dienstag und der Erzeugerpreise am Donnerstag.