Dax nach jüngsten Verlusten wenig verändert

Am Freitag war das Börsenbarometer mit zwischenzeitlich 15 471 Punkten an die Tiefpunkte der vergangenen Monate heran gerutscht. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 0,19 Prozent auf 26.486,12 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte.