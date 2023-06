Dax nahe am Rekordhoch

Mit einem Aufschlag von 0,83 Prozent auf 16.230,68 Punkte ging der Leitindex aus dem Tag. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,61 Prozent auf 27.473,14 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,72 Prozent auf 4347,55 Zähler nach oben, und auch an den Länderbörsen in Paris und London wurden Gewinne verbucht. In den USA legte der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 0,4 Prozent zu.