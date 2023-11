Dax schwach an heißem Berichtssaison-Tag

In der zweiten deutschen Börsenliga sah es wie schon am Vortag besser aus: Der MDax stieg zur Wochenmitte um 0,40 Prozent auf 25.208,45 Punkte. Er näherte sich damit seinem Zwischenhoch aus der Vorwoche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dagegen lag leicht im Minus. An den US-Börsen zeichnete sich wenig Bewegung ab.