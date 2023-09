Dax schwächelt nach Fed-Zinsaussagen

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Zinssignale der US-Notenbank Fed haben am Donnerstag auch auf dem deutschen Aktienmarkt für Verluste gesorgt. Nachdem es am Vorabend an den US-Börsen abwärts ging und sich die Schwäche in Asien fortsetze, folgten die europäischen Märkte. Für den Dax ging es um 0,66 Prozent auf 15.678,33 Punkte abwärts. Der MDax büßte im frühen Handel 0,88 Prozent auf 26.944,80 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,82 Prozent auf 4240,88 Punkte.