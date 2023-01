Dax schwächelt nach US-Arbeitsmarktdaten

Die US-Privatwirtschaft schuf im Dezember unerwartet viele Arbeitsplätze. Passend dazu wurden weniger Anträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt als erwartet. Der starke Arbeitsmarkt treibt die Inflation, da er zu steigenden Löhnen führt. Dies erschwert der Notenbank Fed den Kampf gegen die Teuerung, die sie mit Zinserhöhungen in den Griff bekommen will. Steigende Zinsen sind in der Tendenz für den Aktienmarkt negativ.