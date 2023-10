Dax setzt Erholung mit gebremstem Tempo fort

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Dax hat am Mittwoch im Anschluss an seine jüngste Erholungsrally weiteren Boden gut gemacht. Zu großen Kursgewinnen wie zuletzt reichte es zwar nicht, mit einem Plus von 0,24 Prozent ging es aber bis auf 15.460,01 Zähler nach oben. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen hingegen verlor zur Wochenmitte angesichts des Kursrutsches von Index-Schwergewicht Fresenius Medical Care (FMC) 1,29 Prozent auf 25.461,76 Punkte.