Dax stabil - 16.000 Punkte bleiben im Fokus

Der Leitindex stieg kurz nach dem Handelsstart um 0,14 Prozent auf 15.982,79 Punkte, nachdem er am Freitag um knapp anderthalb Prozent gestiegen war und damit in der abgelaufenen Handelswoche letztlich moderat zugelegt hatte. Die 16.000-Punkte-Marke blieb aber weiterhin eine Hürde, die nachhaltig nicht überwunden werden konnte. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, schließt zwar ein Rekordhoch im Dax in absehbarer Zeit nicht aus, verweist aber zugleich auf die relativ ausgeprägte „Bewegungsarmut“ im Leitindex.