Dax stabilisiert - Ereignisreiche Woche steht bevor

Es steht eine ereignisreichen Woche bevor mit vielen Quartalsberichten, Notenbankentscheidungen und dem US-Arbeitsmarktbericht. Am Montagnachmittag zieht die Veröffentlichung der Inflationszahlen aus Deutschland für den Oktober die Aufmerksamkeit auf sich. Wie Daten am Morgen zeigten, sank die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen im Oktober weiter deutlich.