Dax stabilisiert nach schwacher Vorwoche

Mit dem Ifo-Geschäftsklima steht am Vormittag der wichtigste Frühindikator für Deutschland an. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater erwartet einen deutlichen Rückgang: „Es läuft nicht rund in Deutschland.“ Zwar belebe sich die Konsumnachfrage perspektivisch durch die sinkende Inflation und schneller steigende Löhne. „Die steigenden Löhne sind jedoch eine Belastung für die Unternehmen“, kommentierte Kater. „Zudem scheint entgegen vieler Erwartungen der Zinsgipfel noch nicht erreicht zu sein“.