Dax stagniert vor Zahlen aus US-Techbranche

Der Quartalsbericht der First Republic Bank rücke das Bankenrisiko wieder in den Fokus, erläuterte Thomas Altmann von QC Partners. „Diejenigen, die an die Bankenkrise bereits einen Haken gemacht haben, könnten das zu früh getan haben“, so der Portfolio-Manager. Vor dem Hintergrund der Nachrichten aus der Bankenbranche fielen am Dax-Ende die Aktien der Deutschen Bank um 3,8 Prozent. Die Papiere der Commerzbank sanken um 2,9 Prozent.