Dax startet mit Plus

Die US-Börsen hatten es vorgemacht: An der New Yorker Wall Street hatte sich die Lage am Montag beruhigt, der technologielastige Nasdaq 100 legte sogar zu nach seinem Rückschlag Ende vergangener Woche. Der US-Finanzsektor, allen voran die Bankenbranche, war jedoch wegen des Ausfalls dreier Regionalbanken nochmals unter die Räder geraten. Die Reaktion der US-Regierung und der US-Notenbank Fed, die Kunden der Banken auf Kosten von Aktionären und Gläubigern zu schützen, dürfte für den Moment jedoch „die richtige Entscheidung gewesen sein“, beurteilte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die aktuelle Situation.