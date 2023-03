Dax steigt kräftig - Reaktion auf EZB-Zinserhöhung positiv

Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen verwies jedoch darauf, dass die EZB sich in ihrem begleitenden Statement nicht auf weitere Zinserhöhungen festgelegt habe: „Alles in allem hat es den Anschein, dass die Währungshüter sich eher in Zurückhaltung üben könnten und das Zinstempo reduzieren.“ Nach der EZB entscheidet die US-Notenbank Fed am 22. März das nächste Mal über die Zinshöhe.