Dax übersteigt kurzzeitig 16.000 Punkte

Frankfurt/Main (dpa) - . Nach einem Dax-Sprung über 16.000 Punkte im frühen Handel hat die Anleger am Dienstag der Mut schnell wieder verlassen. Vor wichtigen Notenbankentscheidungen in dieser Woche ließen sie sich nicht weiter aus der Reserve locken und agierten vorsichtig. So stand der deutsche Leitindex am Nachmittag 0,40 Prozent tiefer auf 15.859,05 Punkten.