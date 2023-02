Dax von Zinsangst und Gewinnmitnahmen belastet

Bayer war mit einem Plus von 2,7 Prozent sogar größter Gewinner im Leitindex. Laut „Handelsblatt“ schart der aktivistische Investor Bluebell Verbündete um sich, um seine Forderungen nach Veränderungen bei dem Pharma- und Agrarchemiekonzern durchzusetzen. Außerdem beantragte Bayer die EU-Zulassung für eine höhere Dosierung des Augenmittels Eylea. Mit weiteren Zulassungen will der Konzern sein Geschäft mit dem Kassenschlager-Medikament in Europa schützen.