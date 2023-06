Dax vor Inflationszahlen kaum bewegt

Am Markt warten die Anleger auf neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Inflationsdaten aus der Eurozone folgen am Freitag. Zuletzt hatten Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich gemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation fortgesetzt wird.