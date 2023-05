Dax vor Pfingsten stabilisiert

Frankfurt/Main (dpa) - . Vor dem Pfingstwochenende hat der Dax wieder etwas zugelegt. Der Dax gewann am Freitagnachmittag 0,30 Prozent auf 15.841,40 Zähler. Nach dem Kursrutsch zur Wochenmitte wegen des US-Schuldenstreits verzeichnet er auf Wochensicht aktuell ein Minus von rund 2,7 Prozent. Vor sieben Tagen hatte er mit 16.331 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte am Freitag mit plus 0,08 Prozent auf 26.807,59 Punkte. Der EuroStoxx 50 gewann rund 0,6 Prozent.