Dax wagt neuen Anlauf über 16.000 Punkte

Frankfurt/Main (dpa) - . Der offenbar beigelegte Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA hat dem deutschen Aktienmarkt am Pfingstmontag moderaten Auftrieb gegeben. Ein Zahlungsausfall der USA ist damit wohl in letzter Minute vermieden worden. Gedämpft wird die Stimmung der wenigen Anleger aber von schwächeren Konjunkturdaten aus China. Aufgrund der Feiertage in einigen europäischen Ländern sowie in den USA läuft der Handel in sehr ruhigen Bahnen.