Dax weiter auf Richtungssuche

Dagegen fielen die Titel von Fresenius um 0,8 Prozent. Der Krankenhaus- und Medizinkonzern steht mitten in seinem strategischen Überprüfungsprozess vor dem Problem einer hohen Verschuldung. Die Verschuldung liege über dem Zielkorridor, weshalb der finanzielle Spielraum nicht so groß sei, „wie wir ihn uns für volle strategische Flexibilität wünschen würden“, sagte Finanzchefin Sara Hennicken der „Börsen-Zeitung“. Fresenius steckt nach mehreren Gewinnwarnungen und Problemen insbesondere bei seiner Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) in Turbulenzen.