Dax weitet Tagesminus aus

Am deutschen Markt stand nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Kupferkonzern Aurubis im Fokus, dessen Aktie am MDax-Ende 5,4 Prozent verlor. Angesichts höherer Preise für ihre Produkte sind die Hamburger nun optimistischer für das laufende Geschäftsjahr und sehen den operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende ihrer Zielspanne. Dieser war im abgelaufenen Quartal zwar zurückgegangen, lag aber immer noch klar über dem Wert von vor zwei Jahren sowie der durchschnittlichen Analystenschätzung.