Dax wieder belastet von Unsicherheit über Banken und Zinsen

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Sorgen um den Bankensektor in Zeiten einer unsicheren Geldpolitik sind am Freitag mit Wucht in den Markt zurückgekehrt. Die Aktienkurse der Commerzbank und der Deutschen Bank brachen ein. Nach der Erholung um mehr als 800 Punkte in den vergangenen Tagen rutschte der deutsche Leitindex Dax wieder unter 15.000 Punkte.