Dax wohl weiter von Zinssorgen geprägt

Mit dem am Donnerstag endenden August könnte dann nach der bekannten Börsenweisheit „Sell in May and go away, but remember to come back in September“ eine Zeit beginnen, in der Anleger aus dem Sommerloch zurückkommen und auf eine Jahresendrally hoffen. Vor den nächsten Zinsentscheidungen, die in der Eurozone und den USA am 14. beziehungsweise 20. September erwartet werden, droht die Unsicherheit aber anzuhalten.