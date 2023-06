Der Dax legt weiter zu

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Dax hat am Freitag die Hürde von 16.000 Punkten problemlos übersprungen und kräftig zugelegt. Ohne Anzeichen von Schwäche kletterte der deutsche Leitindex bis gegen Mittag mit plus 1,00 Prozent auf 16.106,38 Zähler. Für das erste Halbjahr 2023 zeichnet sich ein Gewinn von 15,7 Prozent ab. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,99 Prozent auf 27.464,75 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,7 Prozent höher. Die Zinssorgen sind gleichwohl nicht vom Tisch, Marktteilnehmer rechnen mit einer Fortsetzung der straffen Geldpolitik sowohl in den USA als auch in der Eurozone.