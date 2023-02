Der Druck in der Gewürzbranche steigt

Die gestiegenen Kosten in der Ferne werden also nur bedingt aufgefangen. Weil die Wertschöpfungsketten von Gewürzen meist in Entwicklungsländern beginnen, sind sie in puncto Nachhaltigkeit besonders anfällig für Verstöße, wie Julius Wenzig warnt. Wenzig forscht an der Universität Witten/Herdecke zu den Lieferketten von Gewürzen. „Ähnlich wie Kakao handelt es sich um einen kritischen Rohstoff, bei dem man genau hinschauen muss“, sagt er. Das gelte für Menschenrechte ebenso wie für den Umweltschutz.