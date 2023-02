Deutlich mehr Kunden: O2 macht einen kräftigen Gewinn

Telefónica ist neben der Deutschen Telekom und Vodafone einer der drei deutschen Handynetz-Betreiber. Die Firma hat 7250 Beschäftigte, davon 2200 in München und 800 in Düsseldorf. O2 bietet neben Mobilfunk- auch Festnetzverträge an. In der Festnetzsparte greift das Unternehmen auf Leitungen anderer Unternehmen zurück - sie spielt eher eine Nebenrolle für die Münchner Firma.