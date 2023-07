Deutsche Bank: IT-Umzug von Postbank-Kunden erfolgreich

Am vergangenen Wochenende hatte der Datenumzug erneut für Einschränkungen gesorgt. Die Postbank hatte vorab informiert, dass von Freitag (30.6.) 17 Uhr bis Montag (3.7.) 14 Uhr Bankgeschäfte weder per Postbank-App übers Smartphone noch online am heimischen Computer möglich sein werden. In Filialen konnte man in diesem Zeitraum zwar Postdienstleistungen erledigen wie Pakete abgeben und Briefmarken kaufen, aber keine Bankgeschäfte. Das Telefon-Banking konnte den Angaben zufolge bis Montag 9 Uhr nicht genutzt werden.